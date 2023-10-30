غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 جراء عدوان الاحتلال ومناشدة لسكان القطاع بالتبرع بالدم

الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى .

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وأضاف في مؤتمر صحفي أن عدد كبير من الشهداء ما زال تحت الأنقاض حتى اللحظة بسبب ضعف الإمكانيات منوها أن الاحتلال تعمد شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.



ونوه أن قوات الاحتلال نفذت 908 مجازر في قطاع غزة لغاية الآن مؤكدا أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف

وتابع " نناشد سكان غزة بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى".



وختم بمناشدة مصر لفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.



