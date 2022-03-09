الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وجنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين القريبة من شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت المزارعين شرق بيت حانون وخان يونس.

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وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري شمال غرب البلدة فتحت بكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين القريبة من الشاطئ، وأجبرتها على التراجع.



كما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية في منطقة "النعايمة" شرق بلدة بيت حانون، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المزارعين.



وأشار مراسل وفا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية، ورعاة

الأغنام شرق بلدتي خزاعة وعبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

وفا

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