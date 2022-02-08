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الثلاثاء، 08-02-2022 03:33 م

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المقدسي أحمد شويكي بشروط

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الوكيل الإخباري-أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير المقدسي أحمد شويكي، بعد أن قضت محكمة احتلالية بالإفراج عنه بشروط مقيدة.

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وأفاد محامي مركز عين الحلوة بسلوان محمد محمود، بأن محكمة صلح الاحتلال قضت بالإفراج عن الأسير شويكي شرط إبعاده عن حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى إلى بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة حتى الخميس المقبل ومنع تنظيم حفل استقبالٍ له، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 10 آلاف شيقل يتم دفعها حال الإخلال بالشروط.


وكانت مخابرات الاحتلال استدعت شويكي للتحقيق معه في مركز "المسكوبية" فور الإفراج عنه من سجن النقب عقب قضائه عشرين عامًا في سجون الاحتلال، وتم تمديد اعتقاله حتى اليوم.

 


واعتُقل شويكي عام 2002 حينما كان بعمر (14 عاماً)، حيث أصيب في حينه بعيار ناري في اليد، فيما استشهد رفيق دربه سامر أبو ميالة في اليوم ذاته.


ويعتبر شويكي أقدم أسير يعتقله الاحتلال طفلاً ويمضي هذه المدّة الطويلة في سجون الاحتلال، وينهي اليوم مدة حكمه وهو بعمر (34 عاماً).

 

وفا

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