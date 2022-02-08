الحركة الأسيرة الفلسطينية تقرر الجمعة والإثنين المقبلين يومي غضب

الوكيل الإخباري-قررت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال كافة، أن يكون يومي الجمعة والإثنين المقبلين يومي غضب احتجاجا على التصعيد بحق الأسرى.

اضافة اعلان



وأضافت في بيان لها وفقا لما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن يومي الغضب جاءا رفضا للتصعيد بحق الأسرى وعدم تنفيذ التفاهمات التي تمت بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال التي تتعلق بالتراجع عن التصعيد والعقوبات المفروضة على الأسرى، تحديدا بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم في أيلول الماضي.



ودعت الحركة الأسيرة كافة أبناء الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى في معركتهم وخطواتهم التصعيدية، حتى نيل حريتهم.





وفا

اظهار أخبار متعلقة

