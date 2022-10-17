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الإثنين، 17-10-2022 11:53 ص

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة

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الوكيل الاخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين شرق مدينة غزة.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف السياج الفاصل شرق مدينة غزة، أطلقت العديد من قنابل الغاز صوب المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم الواقعة بمنطقة الطاقة شرق غزة، ما اضطرهم إلى مغادرتها.


وأضافت أن خسائر مادية لحقت بمزروعات المواطنين في المنطقة المذكورة، أثر اشتعال النيران بسبب قنابل الغاز، حيث يستهدفها الاحتلال بشكل متواصل، لقربها من السياج الحدودي الفاصل شرق مدينة غزة.

 

وفا


 




 

 


 

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