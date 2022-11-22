الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت أسرى محررين، خلال مداهمتها عدة مناطق متفرقة بمدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

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وأفادت مصادر في رام الله، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت الأسير المحرر محمود عاهد حامد، والأسير المحرر عبد الرازق إياد حامد، بعد مداهمة منزليهما وإجراء أعمال التفتيش بداخلها.



كما اقتحم الاحتلال قرية دير أبو مشعل غربا واعتقل الشقيقين قصي عيسى ربيع وعدي ربيع، بعد اقتحام منزليهما وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.



ونصبت قوات الاحتلال قبل منتصف الليل حاجزا عسكريا على مدخل القرية الشمالي وعرقلت دخول المواطنين الفلسطينيين للقرية.

صفا