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السبت، 18-11-2023 08:47 ص

الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية

RonHo


الوكيل الاخباري - قامت قوات الاحتلال بسلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، بينها جنين ونابلس وطوباس، واشتبكت مع شبان فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وبلدتي دير الغصون وعتيل شمالا، في الضفة الغربية المحتلة.

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كما اقتحمت قوة كبيرة المدينة من الجهتين الغربية والجنوبية، وتمركزت في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.


ودعت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت، الفلسطينيين إلى عدم التجول خلال اقتحامها المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة الميدان وسط بلدة دير الغصون، وعلى طول الشارع الواصل بين البلدة وبلدة عتيل، إضافة إلى سهل عتيل، وسط تمشيط واسع للأحياء والأراضي الزراعية المحيطة.


واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طوباس من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية حوسان غرب بيت لحم، وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وفي بعض الأحياء والشوارع، كما اقتحمت القوات قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل.

 




 

 


 

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