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الإثنين، 03-01-2022 11:46 م

الاحتلال يصب أرضية سجن جلبوع بالإسمنت لمنع فرار الأسرى الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - بدأت شعبة الهندسة والبناء بجيش الاحتلال الإسرائيلي ودائرة السجون الاثنين بصب الإسمنت في أرضية معتقل جلبوع للأسرى الفلسطينيين لمنع هروبهم.اضافة اعلان


وذكرت القناة 7 الإسرائيلية أنه بعد انتهاء الأعمال التحضيرية وصلت قافلة من الناقلات إلى السجن وتم صب حوالي 1200 متر مكعب من الإسمنت إلى مختلف نقاط الضعف والتي كانت موجودة في البنية التحتية للسجن وذلك لمنع احتمال الهروب منه في المستقبل.


وأوضحت أنه يتم تنفيذ مشروع حماية سجن جلبوع بالاشتراك بين وزارة الدفاع وإدارة السجون ووزارة الأمن الداخلي، ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع.


وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في 6 أيلول 2020 أن 6 أسرى فلسطينيين (يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة وأيهم كممجي ومناضل نفيعات) تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، عبر نفق حفروه أسفل السجن.


وقد اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 19 سبتمبر آخر أسيرين فلسطينيين (أيهم كممجي ومناضل نفيعات) من بين الـ6 الفارين من السجن. 

 




 

 


 

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