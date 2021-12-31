الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته طعن جندي جنوب نابلس

الوكيل الاخباري - أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على شاب فلسطيني، الجمعة، جنوب نابلس (شمال الضفة الغربية)، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

اضافة اعلان



ونقل موقع الأخبار العبري (0404) عن مصادر عسكرية للاحتلال، زعمها أن الشاب وصل إلى مفترق "جيتي أفيشار" الاستيطاني، بالقرب من مستوطنة "أرئيل" ما بين نابلس وسلفيت، وبحوزته سكين، محاولاً طعن أحد الجنود في المكان.



وادعت المصادر أنه "على إثر ذلك؛ تم إطلاق النار على الشاب وتحييده، دون وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال".

ووفقًا لموقع "واللا" الإخباري العبري؛ فإن الشاب أصيب بجروح حرجة، ونقل للعلاج، مشيراً إلى أنه تعرض لعدة رصاصات في منطقة البطن.



وقال الموقع إن قوات الاحتلال تبحث عن فلسطينيين فرا من المكان بسيارة.



وخلال السنوات الأخيرة؛ تكررت عملية إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على فلسطينيين، استُشهد بعضهم، لمجرد الشك في أنهم يخططون لتنفيذ عمليات طعن ضد جنود وحراس، ودون أن يشكلوا أي خطر حقيقي عليهم، وفق جهات حقوقية.