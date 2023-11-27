الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الخارجية: بالرغم من إغلاق معبر رفح.. جهود إجلاء الأردنيين من غزة مستمرة

ما قصة النصب التذكاري الذي ظهر بمقطع إطلاق سراح الدفعة الثالثة من أسرى القسام ؟

الهدنة في غزة تدخل يومها الأخير ومساعٍ دولية لتمديدها

بوريل: حماس فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها

شاهد بالفيديو: "عاصفة ثلجية سوداء" تضرب موسكو وتؤدي إلى تأجيل رحلات الطيران

التعامل مع 86 حادث إنقاذ في الأردن خلال 24 ساعة

التحاق 12401 طالباً وافداً جديداً في الجامعات الأردنية

حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى ترتيب أولويات الشراء في فصل الشتاء

قوات الاحتلال اعتقلت خلال 26 ساعة 60 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون

بيان من الضمان الاجتماعي حول رواتب تقاعد الاعتلال

عاجل

الصفدي: اسرائيل قوضت حل الدولتين ولم تُنفذ الاتفاقيات الموقعة

الإثنين، 27-11-2023 11:16 ص

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من رام الله

220232967408829429


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، 15 مواطنا من محافظة رام الله، أغلبيتهم من قرية كفر نعمة غربا.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غربا واعتقلت كلا من: رمزي مدحت عبدو (21 عاما)، وراسم جبران اشتية (44 عاما)، ومحمد جابر عبدو (42 عاما)، وساري السايس (42 عاما)، ويوسف محمود الديك، وبلال عبدو (30 عاما)، وعبد الله أبو عادي (36 عاما)، وصالح عباس خوالة (33 عاما)، وجابر عبدو (36 عاما)، ومحمود علاء الديك (35 عاما)، ومحمد أحمد نصر (26 عاما)، ومحمد غالب أبو عاد (18 عاما)، وجهاد محمد أبو عادي (30 عاما) بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت محمد الفروخ، ومحمد عماد ترتير بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

اضافة اعلان

 

للمزيد من اخبار فلسطين انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
51191253128_d1fce7b51d_b

ما قصة النصب التذكاري الذي ظهر بمقطع إطلاق سراح الدفعة الثالثة من أسرى القسام ؟

whatsapp-image-2022-07-20-at-7-08-27-pm-1658475039

بوريل: حماس فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها

11-124-1920x1080

مستعمرون يقتحمون الأقصى

اعتقالات (2).jpg-6d125978-ae65-43ad-a13a-cb062f1e9f7a

قوات الاحتلال اعتقلت خلال 26 ساعة 60 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون

03097603676821511354732747382737

الاحتلال يهدم منزلين ويجرف أراضي ويقتلع أشجارا في الخليل

524694_4_1700646133

صحة غزة تناشد الطواقم الطبية التوجه للعمل في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع

أخبار متعلقة
الاحتلال يعتقل 9.jpg-7c3f8549-2155-4ca2-b794-4b61d3bab1d1

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من برقة شرق رام الله

اصابات.jpg-738217df-68fb-438d-9009-a04bcba0ed3e.jpg-96bdfe65-3418-4984-94a4-251bd6f3f1da

إصابة فلسطيني بالرصاص واعتقال 4 آخرين خلال اقتحام الاحتلال كفر نعمة غرب رام الله

08141243142216751325372112361140

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بيرزيت

02081336476907103023286780173861

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة من القدس المحتلة

اسطنوبل السبت.jpg-f43bca7f-b98f-4d07-b1be-72633b9c7ff7

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تنديدا بالعدوان وتضامنا مع غزة

03098273646147177887310300878430

الاحتلال يعتقل شابا شرق رام الله