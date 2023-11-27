الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من رام الله

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، 15 مواطنا من محافظة رام الله، أغلبيتهم من قرية كفر نعمة غربا.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غربا واعتقلت كلا من: رمزي مدحت عبدو (21 عاما)، وراسم جبران اشتية (44 عاما)، ومحمد جابر عبدو (42 عاما)، وساري السايس (42 عاما)، ويوسف محمود الديك، وبلال عبدو (30 عاما)، وعبد الله أبو عادي (36 عاما)، وصالح عباس خوالة (33 عاما)، وجابر عبدو (36 عاما)، ومحمود علاء الديك (35 عاما)، ومحمد أحمد نصر (26 عاما)، ومحمد غالب أبو عاد (18 عاما)، وجهاد محمد أبو عادي (30 عاما) بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت محمد الفروخ، ومحمد عماد ترتير بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

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