الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين ويعتقل 3 آخرين من نابلس

الوكيل الاخباري- أصيب اليوم الخميس، أربعة مواطنين فلسطينيين واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من مدينة نابلس.

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وأفاد مصدر، بأن قوات اسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة القديمة من نابلس، وتبعتها تعزيزات إضافية وحاصرت منزلا في حارة الحيلة، وسط اطلاق نار كثيف.



وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان وهم: جلال عويجان ومعن ابو لاوي وخليل زكريا قبل انسحابها من المنطقة.



وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، احمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت اصابتين بالرصاص الحي بالأرجل إلى مستشفيات المدينة، فيما تعاملت مع اصابتين بشظايا الرصاص.