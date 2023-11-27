الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من نابلس

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس.



وأفادت مصادر بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت عدة أحياء من المدينة ومخيمي عسكر وبلاطة شرقا، وقامت بأعمال تجريف في أحد الشوارع في بلاطة.



وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا منها أربعة مواطنين وهم: هيثم مسلم من المساكن الشعبية، ويوسف قطناني، وابراهيم قطناني من مخيم عسكر القديم، والأسير المحرر زاهي الكوسا من حي الضاحية العليا.



وكانت قوة أخرى اقتحمت قرية طلوزة شرق نابلس وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه واعتقلت الشاب اسلام فارس الطالب في جامعة النجاح.

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