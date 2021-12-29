الاحتلال يعتدي على الهيئة التدريسية في مدرسة تقوع بالضرب

الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الأربعاء، مدير مدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم ومعلم برضوض وكدمات، والعشرات من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالاختناق، عقب محاولة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم المدرسة.

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وأفادت مديرية التربية والتعليم الفلسطينية لــــ"وفا"، بأن عددا من جنود الاحتلال حاولوا اقتحام مدرسة ذكور تقوع أثناء تقديم الطلبة الامتحانات، تصدى لهم أعضاء الهيئة التدريسية، ومنعوهم، وجرى عراك بالأيدي، اعتدى خلاله الجنود على المعلمين بأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الغاز والصوت داخل حرم المدرسة، ما أدى الى إصابة مدير المدرسة ماجد الشاعر والمعلم عيد صبيح برضوض وكدمات في الوجه، وعشرات المعلمين والطلبة بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.



وأشارت المديرية الى ان قوات الاحتلال تحاصر الآن المدرسة بأعداد كبيرة، وسط استفزازات للهيئة التدريسية.



يشار الى ان الاعتداءات الاحتلالية تتواصل منذ فترة بحق الطلبة في مدارس تقوع، تمثل بإطلاق قنابل الغاز والصوت على الطلبة اثناء ذهابهم وعودتهم، واعتقال واحتجاز العشرات، والتواجد المكثف في محيط المدارس، ما يخلق حالة من القلق الارباك للمسيرة التعليمية .







وفا

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