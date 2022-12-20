الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية فلسطينيين من عائلة الهريمي في بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة (24 عاما) وشقيقه عيسى خالد الهريمي (22 عاما)، ويوسف جمال الهريمي (25 عاما)، وأحمد نادر الهريمي (25 عاما)، وخالد عياد الهريمي (45 عاما)، وطارق محمد الهريمي (20 عاما)، وشادي محمد الهريمي (24 عاما)، ونادر محمد عياد (51 عاما)، بعد دهم منازلهم وتكسير محتوياتها في منطقة وادي معالي وسط بيت لحم.



وأضاف المصدر، أن مواجهات اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال التي أطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفا