الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

الزراعة: تحصين 52625 رأساً من الأبقار من الحمى القلاعية

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

بن غفير يصدر أمرا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام

الذهب عالمياً يصعد فجأة مع ترقب بيانات التضخم

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

طوارئ متوسطة في عمّان للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

بعد 198 ساعة من زلزال تركيا.. إنقاذ شقيقين من تحت الأنقاض

الثلاثاء، 14-02-2023 10:53 ص

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

احتلال 9


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عيسى محمد أبو قبيطة، من بلدة يطا، وأحمد خضر زماعرة، ويوسف محمد زماعرة، وعبد الله إياد البو، ومحمد ملحم، من بلدة حلحول، وحسن كمال وريدات من بلدة الظاهرية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشته.


وفي السياق، ذكر الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو، ان قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب، واحتجزته مساء أمس، أثناء مرافقته لصحفي أميركي خلال جولة في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقصى 4

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

غف

بن غفير يصدر أمرا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام

احتلال 10

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من البيرة

اسعاف 5

إصابة شاب بجروح خطيرة في الرأس بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

احتلال 2

الاحتلال يداهم قرى في غرب جنين

أخبار متعلقة
احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيين جنوب الخليل

احتلال 9

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل بينهم صحفي

احتلال 4

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

احتلال 9

الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين من الخليل

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال 1

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة سعير شرق الخليل