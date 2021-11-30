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الثلاثاء، 30-11-2021 01:23 م

الاحتلال يعتقل شابا غرب القدس ويستدعي آخرين

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من قرية بدو شمال غرب القدس، واستدعت آخر من قرية قطنة، وشابا من العيسوية شمال القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية ل وفا ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عطا الله أبو عيد من قرية بدّو شمال غرب القدس، وسلمت الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال في سياق متصل، أوقفت قوات الاحتلال مركبة الشاب اسعد داري (25 عاما) عاما من العيسوية شمال القدس وسلمته استدعاء للتحقيق بمركز الشرطة.

 

وفا

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