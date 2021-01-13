الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من مدينة بيت لحم.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، باعتقال رامز محمد الهريمي (23 عاما)، بعد مداهمة منزل والده في منطقة شارع الصف وسط المدينة، وتفتيشه.



وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا منازل أخرى في شارع الصف وبلدة الخضر جنوبا، عرف من أصحابها: محمد داود الهريمي، وعلي الوحش.

المصدر : وفا

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