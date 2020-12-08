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الثلاثاء، 08-12-2020 11:29 ص

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 11مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الاحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.

 

من جهة اخرى، هدمت قوات الاحتلال اليوم، بركسا لتربية الماشية، واستولت على خيمة سكنية في منطقة القبون شرق قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، حسب ما افاد به رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا.


 




 

 


 

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