مفتي القدس يحذر من قرار الاحتلال بتمديد فترة اقتحام المستوطنين للأقصى

الوكيل الإخباري- حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من الخطورة البالغة لقرار الاحتلال تمديد فترة اقتحام المستوطنين للأقصى لـ45 دقيقة إضافية.

اضافة اعلان



وقال حسين، اليوم السبت، إن القرار الاحتلالي يمس بالوضع القائم الديني والقانوني والتاريخي في الأقصى، وان المستوطنين والمعتدين على الاقصى لا يخفون نواياهم تجاهه، بل ويدعون بشكل واضح لرفع يد مجلس الأوقاف واحلاله ومنعه من ادارة شؤون الأقصى.



وشدد على أن المطلوب لمواجهة الاحتلال وقراراته التي تندرج ضمن مخططه بالتقسيم المكاني والزماني للأقصى؛ التحرك في كافة الاتجاهات وعلى جميع المستويات السياسية والقانونية والجماهيرية والشعبية بشد الرحال للأقصى وتكثيف التواجد فيه.



