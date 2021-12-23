إصابات بـالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة شمال نابلس

الوكيل الإخباري-أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم صحفيون، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية برقة شمال نابلس.

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وأفادت مصادر محلية وطبية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت على مدخل القرية المغلق بالسواتر الترابية، بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 بحالات اختناق بينهم صحفيون، وجرى علاجهم ميدانيا.



وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت الطرق الثلاث الرابطة بين قرية برقة والشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس بالسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا.



وفا

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