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الخميس، 04-01-2024 11:14 ص

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 27 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم مصور وكالة "وفا".

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فمن سلفيت، اعتقل الاحتلال الشابين: محمد صالح أبو صفية، ورأفت بشير أحمد، من بلدة بديا غربا.


ومن قلقيلية، اعتقل جيش الاحتلال الشاب سامي عمر، من قرية بيت أمين جنوبا.
ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في طولكرم، الصحفي وفا عواد، عقب مداهمة منزله على أطراف مخيم طولكرم، والشاب أمير خالد نايفة، من ضاحية شويكة.


ومن بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال كلا من: إياد فؤاد حميد، وطارق شوشة، ورشيد حمامرة، من بلدة حوسان غرب المحافظة، والفتى محمد وليد طقاطقة (16 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبا.


ومن الخليل، اعتقل الاحتلال كلا من: هاني ربعي، وأحمد عيسى ربعي، وإياس أحمد ربعي، وخليل عيسى ربعي، ومحمد عيسى الجبور، من مسافر يطا جنوبا، وعبد الله مريش من المدينة.


ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى يدك، من بلدة قوصين غرب نابلس.


ومن جنين، اعتقل الاحتلال الشاب جعفر محمد أبو الرب، من قرية جلبون شمال شرق جنين، والشاب وضاح أبو الرب، من قرية صير جنوبا.


ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزيد رايق بشارات (20 عاما)، من بلدة طمون جنوب المحافظة.


ومن رام الله، اعتقل جيش الاحتلال المحرر فادي باجس الريماوي، ووالده، وعلي ساهر حجاج، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وفادي كراكرة، والمحرر أمير أبو عودة من مدينة البيرة، وأحمد أبو النادي، وأحمد إياد صندوقة من حي سطح مرحبا بالمدينة، ومؤمن زيد من حي المصايف بمدينة رام الله.

 

وفا


 




 

 


 

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