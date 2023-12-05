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الثلاثاء، 05-12-2023 12:19 م

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- قال نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت  منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (40) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث سيدات، وصحفي، وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظات: نابلس، الخليل، رام الله، جنين، بيت لحم، والقدس، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقاً

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وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (3580)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن

 

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