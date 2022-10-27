الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات واعتقالات واسعة طالت 40 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق وأحياء متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس وجنين وأريحا وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، فيما اعتقلت البحرية الإسرائيلية خمسة صيادين في بحر غزة.



وأضاف نادي الأسير الفلسطيني أن المواطنين اعتقلوا بزعم أنهم مطلوبون بتهم أمنية، وجرى تحويلهم إلى مراكز تحقيق الاحتلال.



بترا

