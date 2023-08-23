الاحتلال يعتقل 6 أسرى محررين من جنين

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، ستة أسرى محررين من بلدات جبع وعجة والسيلة الحارثية واليامون، واستولت على مركبة لأسير في محافظة جنين .

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وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من اسلام نزيه أبو عون، وعز الدين عبد السلام غنام، ونجم الدين محمود فشافشة، بعد اقتحام جبع ومداهمة منازل ذويهم، الى جانب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما استولت على مركبة من نوع "كادي" تعود للأسير أحمد نمر ملايشة.



وأضافت المصادر، أن قوات الإحتلال اعتقلت ماهر عبد اللطيف الأخرس، بعد مداهمة منزله في بلدة عجة جنوب جنين، كما اعتقلت صادق حسن أبو الخير من بلدة السيلة الحارثية، ومأمون محمد فريحات من بلدة اليامون غرب جنين، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

وفا