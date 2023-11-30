الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من القدس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر لـ "وفا" ، بأن الاحتلال اعتقل من بلدة القبيبة شمال غرب القدس كلا من: تامر عمر عوني حمودة، وعمر عوني حمودة، ومحمد ياسر شوامرة، وإبراهيم نعمان مخطوب، ومحمد جوزيف وهدان.



كما اعتقلت تلك القوات من بلدة بدو المواطن الفلسطيني محمد عيسى حميدان بعد الاعتداء عليه، والعبث بمحتويات منزله، واحتجاز ثلاثة من أقاربه، والاعتداء عليهم قبل إطلاق سراحهم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، واعتقلت الفتى زين مهنا، بعد مداهمة منزله.

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