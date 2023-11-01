إصابة شابين واعتقال خمسة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

الوكيل الاخباري- أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في العيزرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في فخذه في العيزرية وجرى نقله إلى المستشفى، كما أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في يده خلال مواجهات اندلعت قرب جامعة القدس في أبو ديس.



وفي بلدة الطور، اندلعت مواجهات عنيفة قرب مستشفى المقاصد، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

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