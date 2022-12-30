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الجمعة، 30-12-2022 02:36 م

الاحتلال يغلق حاجز حوارة ويعترض موكب الشهيد عمار مفلح

احتلال٨


الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

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وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز ومنعوا المركبات من المرور في كلا الاتجاهين.


وفي السياق ذاته، اعترض جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز عورتا العسكري، موكب تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح، في طريقه إلى مسقط رأسه قرية أوصرين، جنوب شرق نابلس.


وكانت سلطات الاحتلال سلمت الليلة الماضية جثمان الشهيد مفلح بعد احتجازه لمدة 27 يوما.


وارتقى الشهيد مفلح في الثاني من الشهر الجاري، بعد أن أعدمه جندي إسرائيلي بإطلاق النار عليه مباشرة من نقطة صفر في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

 

وفا


 




 

 


 

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