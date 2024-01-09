الاحتلال يفجر منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر في صور باهر جنوب القدس

الوكيل الإخباري- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد (38 عاما)، وإبراهيم نمر (30 عاما) في بلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وأفاد مراسل "وفا" ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلي الشقيقين نمر، وأجبرت المواطنين الفلسطينيين في المنازل المجاورة على مغادرتها منذ ساعات الصباح.



وكان الاحتلال قد أغلق المنزلين في الثاني من الشهر الماضي بلحم الأبواب والشبابيك لمنع الدخول إليهما.



يُذكر أن الشقيقين استُشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

