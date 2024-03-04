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الإثنين، 04-03-2024 03:57 م

الاحتلال يفرض غرامات مالية على ثلاثة فلسطينيين في بيت لحم

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الوكيل الاخباري- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرامات مالية على ثلاثة مواطنين فلسطينيين من قرية كيسان شرق بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد أمين سر حركة فتح في الرشايدة فواز الرشايدة لـ"وفا"، بأن ما تسمى "حماية الطبيعة الإسرائيلية"، أوقفته إلى جانب آخرين معه أثناء تواجدهم في منطقة "السفوح الشرقية" المحاذية للبحر الميت، وفرضت غرامة مالية على كل شخص بلغت (1050 شيقلا)، بحجة أنهم يتواجدون في محمية طبيعية إسرائيلية، ولا يسيرون على المسار السياحي.

وأكد الرشايدة أن الأراضي التي كانوا يسيرون عليها مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وليست بمحمية كما يدعي الاحتلال، مضيفا أن اعتداءات الاحتلال وصلت إلى الاستيلاء على أي جمل يتواجد في المنطقة، حيث تم الاستيلاء على (22 جملا) ونقلهم إلى منطقة الجفتلك على حساب مالكيهم، وفرض غرامة على كل جمل بقيمة (4000) شيقل، إضافة إلى إطلاق الرصاص على أحد الجمال، ما أدى إلى نفوقه.

وأشار إلى أن الاحتلال هددهم بعدم تواجد أي شخص في المنطقة مرة أخرى، وكذلك الحال للجمال، وإلا فسيتعرضون لعقوبات.

 




 

 


 

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