الاحتلال يفكك منشأة زراعية ويستولي عليها في الأغوار الفلسطينية

الوكيل الإخباري-فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة زراعية في قرية كردلة بالأغوار الشمالية، واستولت عليها.



وقال المواطن الفلسطيني محمد علي فقها، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بتفكيك منشأته الزراعية، وتبلغ مساحتها 600 متر مربع؛ بحجة عدم الترخيص.



وأضاف أن المنشأة هي عبارة عن بيت للتعبئة يتم فيه إعادة تغليف الخضروات القادمة من مزارع المواطنين في صناديق مختلفة الأحجام، قبل أن يتم عرضها في الأسواق أو بيعها للتجار.

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وفا

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