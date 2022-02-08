الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: التوقيت الصيفي يغير نمط استهلاك الطاقة الكهربائية

ردم 7 آبار عميقة في الرمثا - فيديو

توجه حكومي هام للعاملين على تطبيقات النقل الذكية

الطاقة والمعادن: لاحاجة لتسجيل عداد الخدمات للتعرفة الجديدة

صادرات مصر من البتروكيماويات ترتفع 45% إلى 6.7 مليار دولار

المطالب الخدمية والتشغيل وزيادة الرواتب أبرز مطالب النواب خلال مناقشة الموازنة

الصحة: الأردن غير قادر الآن على الخوض في تجربة إنتاج المطاعيم

رصد جسم غريب في سماء إربد - فيديو

الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

الثلاثاء، 08-02-2022 02:47 م

اعتقال شاب بعد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في برقة شرق رام الله

54193746-a438-4a99-9f3a-1b406fbfc102


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، شابا بعد اعتداء الجنود والمستوطنين على المزارعين ورعاة الاغنام في قرية برقة شرق مدينة رام الله.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فريد عبد معطان (24 عاما) خلال مظاهرة منددة باستيلاء المستوطنين على أراضي المواطنين.
وكانت مصادر محلية أفادت لمراسلة وفا ، أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا الفلسطينيين الذين تظاهروا ضد استيلاء المستوطنين على اراضيهم في القرية، واعتدوا عليهم بالضرب، وبرش غاز الفلفل، ولم يتم التبليغ عن تسجيل اي اصابات.


وتتعرض قرية برقة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث أقام الاحتلال على أراضي القرية والقرى المجاورة مستوطنات "بسجوت" و"كوخاف يعقوب" و"جفعات أساف" و"مجرون".

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999100715

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين وتستدعي آخر من بيت لحم

41BB7

الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية في بلدة نحالين

720211515944705681822

الاحتلال يهدم خزان مياه في فروش بيت دجن

duED4

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

aKyDy

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة بيت أمر

FpKi1

استشهاد 3 فلسطينيين عقب اطلاق الاحتلال النار عليهم في نابلس -فيديو

أخبار متعلقة
احتلال9

الاحتلال يعتقل طفلين من رام الله

xPNuC

الاحتلال يسلم أسيراً محرراً من بيت ريما بلاغا لمراجعة مخابراته

bcef7ae9-7f14-4a3b-aaef-5f26b6e63fb6

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتدي على المعلمين

9Woen

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة رام الله

1600350692353095000

مستوطنون يقتحمون الأقصى

ا

استشهاد فلسطيني مسن شمالي رام الله