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الإثنين، 02-01-2023 05:00 م

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس

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الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته قرارا بتجديد منعه من دخول الضفة الغربية.

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وكانت محكمة الاحتلال أصدرت قرارا في الرابع من آب من عام 2022 بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.


المحافظ غيث اعتقل 35 مرة منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في آب 2018، وهو يتعرض إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وسلمته استدعاء للتحقيق.


وتعرض الشيخ صبري خلال السنوات الأخيرة  للاعتقال والاستدعاء للتحقيق عدة مرات، وللإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه لعدة أشهر متواصلة، إضافة إلى منعه من السفر، ومنعته من التواصل مع شخصيات فلسطينية من أراضي الـ48.

 

وفا

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