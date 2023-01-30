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الإثنين، 30-01-2023 03:04 م

الاحتلال يقتحم منزل والد الشهيد أبو رموز في سلوان

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل والد الشهيد وديع أبو رموز في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مراسلة "وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان، وداهمت منزل الشهيد الفتى أبو رموز (16 عاما)، وأزالت صوره وخيمة العزاء.

واستشهد أبو رموز في الـ28 من الجاري، متأثرا بجروح أصيب فيها برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة سلوان الأسبوع الماضي.

وأضافت أن بلدية الاحتلال اقتحمت حي بلال قرب منزل الشهيد خيري علقم، ووزعت إخطارات هدم على الأهالي هناك، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت بلدة بيت حنينا برفقة جرافات الاحتلال لتنفيذ عملية هدم لمنزل عائلة النشتير، إلا أن محامي العائلة تمكن من استصدار قرارا بوقف الهدم.

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