الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال الزبيدي

الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسير زكريا الزبيدي الذي أعيد اعتقاله فجر اليوم السبت حاول المقاومة لدى عملية القبض عليه ولكن العناصر الأمنية سيطرت عليه.



وقالت قناة "كان" إن الزبيدي، حاول الفرار ومقاومة قوات الأمن للاحتلال الإسرائيلي، لكنه كان متعبا ما أدى لاعتقاله.



وتوحي صورة متداولة للزبيدي أنه تعرض للضرب أثناء اعتقاله.

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من جهتها ‏قالت هيئة البث الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي ، في تفاصيل جديدة حول الحادث إن الشرطة حصلت على معلومات قبيل الساعة الخامسة من صباح اليوم تفيد بوجود مشتبهين يتجولان بالقرب من حقل زيتون ملاصق لموقف سيارات شاحنات في قرية أم الغنم.

و‏أفادت هيئة البث بأنه تم استدعاء القوات الخاصة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي "يمام" إلى جانب وحدات جهاز الأمن العام "الشاباك" إلى المكان ليتم تطويق ومحاصرة الأسيرين.



وأشارت إلى أن الزبيدي حاول المقاومة والفرار، لكنه كان منهكا للغاية، وتمت السيطرة عليه على الفور.



وذكر موقع "واللا" أنه تم تحويل الزبيدي ومحمد عارضة الذي اعتقل معه، إلى التحقيق في جهاز الأمن العام "الشاباك".



ولا يزال البحث مستمرا عن اثنين من أصل الأسرى الفارين الستة من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، وذلك بعد القبض على محمود عارضة ويعقوب قادري قرب مدينة الناصرة أمس الجمعة.

المصدر: روسيا اليوم