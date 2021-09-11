السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 11/9/2021

توقيف المعلم الذي اعتدى على طالب بإربد

التعليم العالي لـ الوكيل : لا قرار جديد بشأن حفلات التخرج

اليمن: قوات هادي تتهم الحوثيين بقصف ميناء المخا

لماذا اعتمدت السلفادور بيتكوين عملة رسمية؟

التربية تمنح مهلة للطلبة اللاجئين لتسليم وثائقهم

قيادي من حماس: المقاومة لن تتخلى عن الأسرى

وفاة الأميرة السعودية دلال بنت سعود

الأسرى في خطر يتصدر تويتر

صناعة الأردن: تأشيرات دخول السائقين للعراق عن طريق نقابة الشاحنات

السبت، 11-09-2021 09:54 ص

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال الزبيدي

613c4b7e4c59b759f40dab17


الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسير زكريا الزبيدي الذي أعيد اعتقاله فجر اليوم السبت حاول المقاومة لدى عملية القبض عليه ولكن العناصر الأمنية سيطرت عليه.

وقالت قناة "كان" إن الزبيدي، حاول الفرار ومقاومة قوات الأمن للاحتلال الإسرائيلي، لكنه كان متعبا ما أدى لاعتقاله.

وتوحي صورة متداولة للزبيدي أنه تعرض للضرب أثناء اعتقاله.

اضافة اعلان

 

من جهتها ‏قالت هيئة البث الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي ، في تفاصيل جديدة حول الحادث إن الشرطة حصلت على معلومات قبيل الساعة الخامسة من صباح اليوم تفيد بوجود مشتبهين يتجولان بالقرب من حقل زيتون ملاصق لموقف سيارات شاحنات في قرية أم الغنم.

 

و‏أفادت هيئة البث بأنه تم استدعاء القوات الخاصة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي "يمام" إلى جانب وحدات جهاز الأمن العام "الشاباك" إلى المكان ليتم تطويق ومحاصرة الأسيرين.

وأشارت إلى أن الزبيدي حاول المقاومة والفرار، لكنه كان منهكا للغاية، وتمت السيطرة عليه على الفور.

وذكر موقع "واللا" أنه تم تحويل الزبيدي ومحمد عارضة الذي اعتقل معه، إلى التحقيق في جهاز الأمن العام "الشاباك".

ولا يزال البحث مستمرا عن اثنين من أصل الأسرى الفارين الستة من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، وذلك بعد القبض على محمود عارضة ويعقوب قادري قرب مدينة الناصرة أمس الجمعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سجون الاحتلال

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

XFtIq (1)

قيادي من حماس: المقاومة لن تتخلى عن الأسرى

الاسرى

الأسرى في خطر يتصدر تويتر

05113371725645673144272218428122

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من يعبد جنوب جنين

غزة

غزة: طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع

84teA

مسيرات في جنين اسنادًا للأسرى واندلاع مواجهات على حاجز الجلمة

أخبار متعلقة
525

الاحتلال يجرف أراضٍ ويغلق طرقا زراعية جنوب نابلس

fea9bd3696e13732aec0117674650eee

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مثلث الشهداء في جنين

8202118152542249360235

الاحتلال يعتقل فلسطينيا جنوب الخليل

153200092729477600

مجموعات من المستوطنين تقتحم الأقصى

1600350692353095000

مستوطنون يقتحمون الأقصى

dc1fdb29-5395-4019-b7db-7eac0b6e5b15 (1)

3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس