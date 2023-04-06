الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تحذر من تداول روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

إتلاف كميات من اللحوم والمجمدات والعصائر في الزرقاء

الحبس لـ "لص إلكتروني" سرق دعم الخبز من مواطنين

النقل السياحي: الحافلات متوفرة وتغطي احتياج المكاتب السياحية

الكويت تطلب التعاقد مع أطباء أردنيين - تفاصيل

استقالة الحكومة الفنلندية بقيادة سانا مارين

بريق الذهب يخفت مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات الوظائف

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بحماية الأطفال

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر مادة الدجاج

الإفتاء: إغلاق مداخل المنازل أثناء الصلاة إيذاء للآخرين

الخميس، 06-04-2023 11:49 ص

الاحتلال ينصب بوابة حديدية في الخضر جنوب بيت لحم

ااا


الوكيل الاخباري - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوابة حديدية في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.  

اضافة اعلان


وأفاد الناشط أحمد صلاح لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت البوابة الحديدية في منطقة "مراح صعب" القريبة من مستوطنة "سيدي بوعز" الجاثمة على أراضي المواطنين عنوة، والتي من شأنها الحد من وصول المزارعين إلى أراضيهم في مناطق (بانياس، وواد أبو الحسن، وشعب العجل)، ومساحة هذه الأراضي حوالي 1300 دونم.  


وأضاف صلاح أن سلطات الاحتلال ستسيطر تدريجيا على جميع الأراضي التي تقع خلف البوابة، عبر التحكم في مواعيد دخول المزارعين، فضلا عن أن المستوطنون سيستبيحون هذه الأراضي، ما يشكل خطر الاستيلاء عليها.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بحماية الأطفال

00

مدير إعمار الأقصى: أضرار غير مسبوقة في المصلى القبلي وعيادة المسجد

0000

البيت الأبيض يعرب عن قلقه حيال أعمال العنف في المسجد الأقصى

اقصى

بعد فرض قيود مشددة على المصلين ..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ص

المقاومة تطلق 7 صواريخ اتجاه المستوطنات في قطاع غزة

ز

طائرات الاحتلال تقصف موقعا وسط قطاع غزة

أخبار متعلقة
احتلال 1

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 5

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

احتلال8

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 55

الاحتلال يعتقل سيدة و4 شبان من بيت لحم