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الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

السبت، 13-01-2024 10:13 ص

الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

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الوكيل الاخباري - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

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وكانت مصادر فلسطينية أعلنت الليلة الماضية انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بغزة.


وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والانترنت.


وتتزايد وتيرة قصف الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليوم التاسع والتسعين من العدوان، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 23708 شهداء والإصابات إلى 60005 منذ بدء العدوان على غزة.


وبالمقابل أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 520 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول، بينهم 186 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول.


 




 

 


 

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