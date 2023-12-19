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من وحدة ياهلوم .. جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في غزة

الثلاثاء، 19-12-2023 06:22 ص

عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، بعد يوم أمس استشهد فيه أكثر من 200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.

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وتركزت عمليات القصف الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث أفادت مصادر صحية في رفح باستشهاد 25 فلسطينيا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات: زعرب حيث استشهد 14 فلسطينيا وعائلة عطية حيث استشهد 8 فلسطينيين، وعائلة عبد العال حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين . كما استشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.


وباستشهاد الصحفي عادل زعرب، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى نحو 94، حيث كانت قد استشهدت أمس الصحفية حنين القشطان، بحيث يتعمّد الاحتلال استهدافهم في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية.


كما واستشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، وهم أربع أشقاء من عائلة أبو غزال وخامس مجهول الهوية، في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، بوصول أشلاء عدد من الشهداء جلهم من الأطفال.


كما استشهد وأصيب عدد غير محدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال خان يونس، وفي دير البلح. 


وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.


وقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، بحسب مصادر صحية، منذ بدء هذه الحرب إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.


 




 

 


 

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