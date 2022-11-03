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الخميس، 03-11-2022 04:54 م

الاحتلال يهدم مسكنين وبئري مياه ويستولي على معدات حدادة جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنين، وردمت بئري مياه، واستولت على معدات حدادة في منطقة عرب الفريجات، جنوب الظاهرية، في الخليل.

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وأفاد عضو مجلس بلدي الرماضين تيسير الزغارنة، بأن جرافات الاحتلال هدمت بركسا لأغراض السكن، وبئر مياه لمواطن فلسطيني من عائلة ابو عرام، وغرفة سكنية من الاسمنت والصفيح وبئر مياه وجدارا استناديا تعود لمواطن من عائلة ابو لبن، كما استولت على معدات حدادة لمواطن فلسطيني من عائلة المحذي في منطقة عرب الفريجات جنوب الخليل.


الجدير بالذكر ان قوات الاحتلال هدمت قبل شهر عدة بركسات وردمت ابار مياه في المنطقة ذاتها، التي تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري جنوب الخليل.

 

وفا

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