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الأربعاء، 14-02-2024 02:24 م

الاحتلال يهدم منزلا في سلوان بالقدس المحتلة

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الوكيل الإخباري - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

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وقال رئيس لجنة الدفاع عن اراضي المقدسيين في سلوان فخري أبو ذياب في بيان، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزله في حي البستان، بعد اجباره هو وأسرته على اخلائه.


وأضاف، أن المنزل الذي بني قبل 38 عاما، صدر بحقه أمر بالهدم قبل 15 عاما، بزعم البناء دون ترخيص.


وأوضح، أن الاحتلال هدم منزله انتقاما من عائلته التي تقف في وجه عمليات الاستعمار والاستيطان والإستيلاء على الأراضي في أحياء سلوان، مشيرا إلى أن المنزل يقطن فيه عائلتان إضافة إلى عائلته، ويضم 10 أفراد أصبحوا بلا مأوى، ويقع جنوب المسجد الأقصى على بعد 300 متر منه.

 




 

 


 

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