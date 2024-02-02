13 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري -

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أدى 13 ألف مصل فلسطيني صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين المقدسيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان، كما انتشرت قوات الاحتلال في وادي الجوز ورأس العامود، ومنعت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول باب الأسباط.