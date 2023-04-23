الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني

الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثاني على التوالي.

اضافة اعلان



وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال نصب حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة الفلسطينيين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات الفلسطينيين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.



وتشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف الفلسطينيين للمدينة التي تعتبر مصيفا ومكانا ترفيهيا لأهالي الضفة والقدس والداخل المحتل خلال الأعياد.



كما ازدادت معاناة المدينة والفلسطينيين القادمين والمغادرين على الجسر حيث تنشط حركة المسافرين خلال الأعياد.

وفا