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الإثنين، 25-09-2023 10:45 ص

الاحتلال يواصل إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في غزة

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الوكيل الاخباري - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري بيت حانون "إيريز"، و"كرم أبو سالم" التجاري في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر في غزة، بأن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر بيت حانون، وتمنع تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى عبره، لليوم الـ11 على التوالي.


فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوب شرق القطاع، والمخصص لنقل البضائع والمواد التموينية والمحروقات، لليوم الرابع.


وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، إن الخسائر المالية التي تكبدها العمال جراء الإغلاق المتواصل على معبر بيت حانون قُدرت بنحو 60 مليون شيقل.

 

وفا


 




 

 


 

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