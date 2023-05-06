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السبت، 06-05-2023 12:04 م

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ51 على التوالي

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الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الـ15 على التوالي.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا، وإيقاف مركبات الخارجين من المدينة بالتحديد، وتفتيشها، والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة وتنقل الفلسطينيين والبضائع.


ويقيم الاحتلال حواجزه على المدخلين الشماليين للمدينة في طريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.


وأدت انتهاكات الاحتلال في أريحا منذ مطلع العام الجاري، وفق آخر الإحصائيات لمحافظة أريحا والأغوار، إلى استشهاد 9 مواطنين، وإصابة 45 آخرين، إضافة لـ137 معتقلا وهدم 12 منزلا وتوجيه إخطارات بالهدم لـ 55 منزلا ومنشأة، فيما ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 6 شهداء من المحافظة.


وقد بلغت قيمة خسائر مدينة أريحا في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به منذ شهر شباط الماضي ولغاية شهر نيسان الماضي 221 مليون شيقل، وخسائر المدينة في القطاع ذاته خلال فترة الأعياد 121.4 مليون شيقل.

 

وفا


 




 

 


 

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