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الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

الأحد، 15-10-2023 11:09 ص

الانتقادات للحكومة والجيش الإسرائيليين تتصدر عناوين إحدى كبريات الصحف الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري - تعرضت الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش لموجة انتقادات واسعة في ظل غياب هدف واضح لعملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها تل أبيب ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "حماس".

وتصدرت هذه الانتقادات العناوين الرئيسية لصحيفة "يسرائيل هيوم" في اليوم التاسع لعملية "السيوف الحديدية"، حيث كان العنوان الرئيسي للصحيفة اليوم الأحد: "مطلوب هدف واضح وفوري".

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ووفقا للصحيفة، فإن القيادة الإسرائيلية لم تحقق أي أهداف واضحة وحاسمة لهذه الحرب، وكل ما حققته هو اغتيال عدد من من قادة "حماس".

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.


ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.

 

RT

 




 

 


 

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