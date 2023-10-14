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السبت، 14-10-2023 12:38 م

وزير الخارجية التركي يبحث في مصر مستجدات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في القاهرة، في إطار بحثه آخر مستجدات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحث الجانبان القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ومسألة تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع وإجلاء المدنيين منه.

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وأعلن أنه من المنتظر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية التركي فيدان، بعد مباحثات سيجريها الأخير مع نظيره المصري سامح شكري.


والسبت الماضي، شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.


ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة.

 

RT

 




 

 


 

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