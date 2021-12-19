البرلمانية الفلسطينية العربية تدعو لتشكيل لجنة أممية لرصد الانتهاكات في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - دعت لجنة فلسطين في البرلمان العربي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة لرصد الانتهاكات في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

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وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الذي جرى في العاصمة عمّان، وترأسهُ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بدعم خطة السلام، التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وناقشت اللجنة تطورات القضية الفلسطينية، والوضع في الأراضي المحتلة، حيث استعرضت جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وآخرها جولة البرلمان العربي في عدد من الدول الأوروبية.

وتطرقت اللجنة إلى ما عقده رئيس البرلمان العربي أثناء جولته من لقاءات مع عدد من الشخصيات الأوروبية ورؤساء البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي، والتي تناولت دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف جرائم سلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة، والاعتداء على الحرم الإبراهيمي، والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.



وأكدت اللجنة استمرار البرلمان العربي في جهوده والتواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة للدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



وجددت اللجنة حرص البرلمان العربي على مواصلة عمله لضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية، ومن بين ما جاء فيه دعم خطة السلام، التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، وخطة تحرك على المستويين الإفريقي والأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.



ومن المُقرر أن تعرض اللجنة مشروع القرار على جلسة البرلمان العربي الثانية، المُقرر عقدها يوم الخميس المُقبل، الموافق الـ23 من شهر كانون الأول الحالي، في العاصمة عمّان.



وكان رئيس البرلمان العربي أكد، في بداية الاجتماع، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية والأولى لكل مواطن عربي، لافتًا إلى أن البرلمان لن يفوت فرصة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.



وثمن العسومي دور المملكة في استضافة أعمال جلسة البرلمان العربي، مؤكدًا أن البرلمان على ثقة بتسخير المملكة لكل إمكانياتها بهدف إنجاح جلسة البرلمان العربي.



إلى ذلك، بحثت لجنة التنمية المستدامة في البرلمان العربي لدى اجتماعها اليوم الأحد، مقترحات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن التوجه لإنشاء مراكز أكاديمية تختص بالقضايا المتعلقة بالزراعة والغذاء، وتعميم ما يتم إنتاجه من دراسات على الدول العربية، إلى جانب تدشين مزيد من بنوك الطعام الإقليمية.



ومن المقرر أن تعرض اللجنة مقترحاتها أمام أعضاء البرلمان العربي في جلستهم المُقرر عقدها الخميس المقبل، تحت قبة مجلس النواب.

بترا