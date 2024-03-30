السبت 30-03-2024
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السبت، 30-03-2024 12:48 م

البرلمان العربي: استمرار العدوان على غزة يدمر هوية وكيان شعب بأكمله

برلمان


الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي في الذكرى الـ 48 ليوم الأرض، أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.

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وأشار في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض التي تأتي في الثلاثين من آذار من كل عام، إلى أنها تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، تُرتَكَب ضده مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.


ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف فوري للعدوان ووقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات، ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية، التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وأكد موقفه الثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه ونيل جميع حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف والتي يضمنها القانون والشرعية الدولية، مشدداً على أن نضال الشعب الفلسطيني يمثل نموذجاً في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.


 




 

 


 

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