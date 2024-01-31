الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

مسؤول أمريكي: بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط بالأيام المقبلة

نتنياهو: حان الوقت لإنهاء مهمة الاونروا

البيت الأبيض: نسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة

الاحتياطي الفدرالي يثبت الفائدة الأميركية عند 5.5%

شهادة الدكتوراة بتقدير امتياز للدكتور موفق الشديفات

الليكود: لابيد يريد إنهاء الحرب دون انتصار

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

وزارة التربية تنظم يوما طبيا مجانيا

بوران مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي

الاحتلال يعلن مقتل ضابط ثان بمعارك غزة

الأربعاء، 31-01-2024 10:31 م

البيت الأبيض: نسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة

1


الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر، الأربعاء، ملفي المساعدات والمحتجزين.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة طويلة الأمد في غزة، مشيرا إلى أن هدف الهدنة الطويلة هو إخراج أكبر عدد من المحتجزين ولا نزال نجري محادثات بهذا الشأن.

اضافة اعلان


وبين أنه المحادثات التي يجريها بشأن الهدنة والمحتجزين بناءة، معتقدا أنها  تسير في الاتجاه الصحيح.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image65ba9a0413fea

مسؤول أمريكي: بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط بالأيام المقبلة

نتنياهو-رئيس-وزراء-الكيان-الصهيوني-2311202301

نتنياهو: حان الوقت لإنهاء مهمة الاونروا

111

الليكود: لابيد يريد إنهاء الحرب دون انتصار

11

الاحتلال يعلن مقتل ضابط ثان بمعارك غزة

88

لابيد: مستعدون للانضمام للحكومة من أجل إعادة المحتجزين

0000

غوتيريش: إسرائيل منعت إدخال معظم المساعدات إلى غزة

أخبار متعلقة
88

لابيد: مستعدون للانضمام للحكومة من أجل إعادة المحتجزين

0000

سموتريتش: وقف الحرب يعني خسارة كل الإنجازات التي حققناها بدماء محاربينا

12202317194940188973131

لابيد يتعهد بمنح الحكومة "شبكة أمان" لعقد صفقة تبادل

555555

غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب إلا بـ(الضربة القاضية)

1

شرطة الاحتلال تقمع مظاهرات ضد حكومة نتنياهو

1120188112650953492572

تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن حماس