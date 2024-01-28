الأحد 28-01-2024
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غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب إلا بـ(الضربة القاضية)

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الأحد، 28-01-2024 10:04 م

غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب إلا بـ(الضربة القاضية)

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 الوكيل الاخباري - اعتبر وزير الأمن في حكومة الكيان، يوآف غالانت، أن المفاوضات التي تجريها الحكومة "من أجل إطلاق سراح الرهائن" في إشارة إلى الأسرى الصهاينة المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، تأتي "بفضل" العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن الحرب على قطاع غزة لن تنتهي إلا بـ"الضربة القاضية".

جاءت هذه التصريحات خلال زيارة التقى خلالها غالانت عناصر اللواء 11 (لواء مشاة احتياطي) الذين غادروا قطاع غزة المحاصر قبل أيام .

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