الخميس 11-01-2024
الوكيل الاخباري
 

8 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بخان يونس

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8 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بخان يونس

الخميس، 11-01-2024 08:24 م

نتنياهو : صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء

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الوكيل الاخباري - علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقاضاة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابها جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

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وقال نتنياهو إنه "في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل إبادة شعب تتهم هي بإبادة شعب"، وأضاف "رأينا اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، ونحن نحارب الإرهابيين والأكاذيب"، وفق تعبيره.

كما هاجم جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، وقال "صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء".

 

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